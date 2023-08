Temu, come funziona l'app che sta superando anche Shein

Temu è una nuova app di e-commerce che mira a svuotare i magazzini cinesi, offrendo prodotti a basso costo ai consumatori europei. Con sede a Dublino, Temu consente acquisti dalla UE senza dazi, una strategia che la pone in diretta concorrenza con giganti dell’e-commerce come Amazon.

Temu: tutte le caratteristiche dell’app

La domanda di beni cinesi è in calo da diversi mesi, e Temu offre un canale per liberare la produzione che rimane in magazzino in attesa di compratori stranieri. Questo è particolarmente rilevante per i produttori nelle regioni del GuangDong e del Fujian, in Cina, dove l’obiettivo principale è vendere i loro prodotti, indipendentemente dalle variabili geopolitiche.

Temu offre una vasta gamma di prodotti, dai beni di consumo alle forniture industriali, a prezzi all’ingrosso. Questo approccio consente ai produttori cinesi di liberare i loro magazzini e ai consumatori europei di accedere a prodotti a basso costo. Nonostante la concorrenza con Amazon, Temu ha un vantaggio significativo: la sua sede a Dublino le consente di operare all’interno della UE, evitando i dazi che potrebbero essere applicati ai prodotti importati da paesi non membri. Questo rende i prodotti di Temu ancora più accessibili per i consumatori europei.

Temu rappresenta un esempio di come l’e-commerce sta evolvendo per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato globale. Mentre la domanda di beni cinesi è in calo, le piattaforme di e-commerce come Temu offrono nuove opportunità per i produttori di liberare i loro magazzini e raggiungere nuovi mercati. Allo stesso tempo, i consumatori beneficiano di una maggiore accessibilità a prodotti a basso costo.