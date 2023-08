Samsung Galaxy S24, è questo il nome della nuova serie di smartphone che dovrebbe arrivare a breve sul mercato, come al solito si ipotizza l’IFA di Berlino o alla peggio nel mese di Ottobre.

Ad oggi delle specifiche tecniche conosciamo relativamente poco, se non qualche indiscrezione riguardante il forte focus nell’ambito fotografico, per quanto riguarda il top di gamma della serie, il Galaxy S23 Ultra 5G, e la conferma che tutti i modelli avranno processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione.

Samsung Galaxy S24, quanto saranno potenti?

Proprio il cuore pulsante dello smartphone, il SoC, è al centro delle ultime discussioni. Come vi dicevamo dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (anche se non è stato ufficializzato), e secondo il benchmark scovato nel database di Geekbench 6, dovrebbe essere composto da un core ARM Cortex-X4 a 3,3Ghz, ben 3 core Cortex-A720, la cui velocità di clock raggiunge 3,15GHz, passando per due core Cortex-A520 che si fermano a 2,7GHz, ed anche due core Cortex-A720, con una frequenza di clock a 2,96Ghz.

Il tutto porta ad un incremento delle prestazioni, seppur leggero, rispetto al modello dell’anno corrente, con un punteggio di tutto rispetto raggiunto su Geekbench: 2233 sul single-core e 6661 sul multi-core. Il test riguarderebbe un modello SM-S926U di Samsung, una variante americana di un prodotto che dovrebbe vedere la luce in tempi relativamente brevi, e di cui si pensa essere la sigla proprio del Galaxy S24, solamente il tempo riuscirà a dare una risposta.