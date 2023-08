Oppo A78 è ufficiale con display AMOLED e ricarica rapida a 67W

Oppo A78 è il nuovo medio di gamma dell’azienda orientale, un prodotto caratterizzato dalla presenza di un ampissimo display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, e dalla risoluzione FullHD+, nonché comunque dalla ricarica rapida a 67 watt (dallo 0 al 100% in soli 44 minuti).

La velocità non sarebbe nulla, se non fosse affiancata da una ampissima batteria da 5000mAh, pronta ad incrementare l’autonomia raggiungibile, e tutte le tecnologie implementate per migliorare l’affidabilità durante le operazioni di ricarica. Tra queste annoveriamo Optimized All-Day Charging, che riesce ad apprendere intelligentemente le abitudini di ricarica (regolando la velocità), oppure Battery Health Engine, capace di estendere la durata della batteria fino a 1’600 cicli.

Oppo A78, altre specifiche tecniche

Il display è un AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, presenta risoluzione FullHD+, ed allo stesso tempo un refresh rate da 90Hz, che amplia al massimo la velocità, estesa anche dalla presenza di una frequenza di campionamento al tocco fino a 180Hz (ottima reattività). La luminosità di 600 nit permette tranquillamente l’utilizzo sotto la luce solare diretta, senza trascurare, per la prima volta, la presenza del sensore per le impronte digitali sotto al display.

Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da una configurazione di base lodevole, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB), e la capacità, grazie al Dynamic Computing Engine, di velocizzare l’apertura delle app, ma anche di permettere l’apertura in contemporanea fino a 19 app in background.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 megapixel, con tante funzioni software aggiuntive, un audio surround stereo con Real HD Sound 3.0, ed ovviamente sistema operativo Android 13, con personalizzazione grafica ColorOS 13.1, e tutte le più classiche funzioni software già viste sui prodotti Oppo (tra cui Private Safe).

Osservandolo da un punto di vista puramente estetico, il prodotto ha un design retrò iconico, ereditato dai modelli della stessa serie, con bordi smussati a conferire un aspetto elegante, ma senza rinunciare alla portabilità: è spesso solamente 7,93 millimetri e pesa 180 grammi. In vendita sono disponibili due colorazioni, Aqua Green e Mist Black, con la prima caratterizzata da un processo a doppio strato, utilizzato per sovrapporre il desing a matrice di diamanti con uno strato verde acqua.

Oppo A78, il prezzo

Oppo A78 può essere acquistato da oggi sul sito ufficiale, ed a brevissimo su Amazon/rivenditori di elettronica, ad un prezzo di partenza di 299 euro, per la configurazione 8/128GB.