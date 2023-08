È stata un’estate davvero ricca nel settore della telefonia mobile. In tanti operatori telefonici in Italia hanno infatti proposto tante novità di rilievo. Anche l’operatore telefonico virtuale Lycamobile. Ora l’operatore ha inoltre deciso di prorogare la sua proposta della gamma Lycamobile Italy, almeno per tutto il mese di agosto 2023.

Lycamobile, per tutto agosto rinnovate le offerte della gamma Lycamobile Italy

La gamma di offerte Lycamobile Italy continuerà ad essere disponibili almeno fino a fine agosto 2023. Questo è quello che comunicato in queste ore il noto operatore telefonico virtuale Lycamobile. Questa gamma di offerte è davvero sorprendente e arriva ad includere una quantità di traffico dati davvero esagerata.

L’offerta con più giga è Lycamobile Italy Red. Ogni mese, infatti, l’offerta arriva ad offrire fino ad addirittura 400 GB di traffico dati e sono anche compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è però di 14,99 euro al mese.

Ci sono poi offerte più vantaggiose dal punto di vista economico. Tra queste, ricordiamo ad esempio le offerte Lycamobile Italy Pink ad un costo di 6,99 euro al mese. Nel bundle di questa offerta sono compresi 50 GB di traffico dati, 200 minuti di chiamate e 100 SMS. C’è poi Lycamobile Italy Mini che ha un costo di 4,99 euro. L’offerta include minuti di chiamate e 3 GB di traffico dati. Ricordiamo infine Lycamobile Italy Orange che include addirittura 300 GB di traffico dati e minuti ed SMS senza limiti ad un costo di 7,99 euro al mese.