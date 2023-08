ho.Mobile non vuole essere il classico operatore telefonico mobile su cui fare affidamento nel momento in cui si volesse spendere solamente poco, infatti l’azienda risulta essere perfetta anche per coloro che vogliono godere di tantissimi contenuti al giusto prezzo.

Attivare una promozione di ho.Mobile è decisamente più semplice di quanto potreste immaginare, infatti basta collegarsi al sito ufficiale e selezionare la promo più adatta alle proprie esigenze, il gioco è fatto. L’unica cosa da sapere riguarda più che altro la necessità di provenire da specifici operatori telefonici, è prevista la consegna gratuita a domicilio, e non è necessario sottostare ad alcun vincolo.

Aprite subito le offerte Amazon che trovate in esclusiva gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, le potete avere solamente collegandovi a questo link.

ho.Mobile, 180 giga al mese sono davvero tantissimi

Una delle migliori offerte di ho.Mobile richiede oggi la provenienza diretta da Iliad o da un qualsiasi MVNO sul territorio nazionale, l’attivazione è possibile sul sito ufficiale, ha un costo di soli 6 euro, intesi come prima ricarica (quindi interamente credito residuo utilizzabile a piacimento).

Mensilmente la promo richiede il versamento di un contributo fisso di 7,99 euro, sempre e soltanto tramite il credito residuo della SIM, così da essere sicuri di non sbagliare in alcun modo, né di dover sottostare a vincoli contrattuali di alcun tipo.

Il bundle messo a disposizione è molto vario, raggiunge 180 giga di traffico dati al mese (con velocità di navigazione limitate), passando anche per minuti e SMS completamente illimitati per sempre. Esiste, se interessati, anche una versione da 100 giga a 5,99 euro, ma è attivabile solamente fino al 9 agosto.