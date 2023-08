ho.Mobile non solo è in grado di proporre una delle migliori offerte del momento, con 180 giga a 7 euro, ma anche catturare l’attenzione dei consumatori con una soluzione decisamente congrua da 6 euro al mese.

Il risparmio con le varie offerte di ho.Mobile convince tutti, ma nessuno al momento attuale si sarebbe mai sognato di poter richiedere una soluzione simile. L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, o anche online, con prezzo completamente azzerato (per promo e SIM), sarà necessario versare solamente i 7 euro necessari per coprire la prima mensilità.

Correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, troverete ad attendervi i prezzi bassi ed esclusivi con codici e coupon Amazon.

ho.Mobile, le pazzie di Agosto con questi prezzi

La promozione di cui vi parleremo nel nostro articolo è da considerarsi disponibile solo ed esclusivamente per coloro che attivano una nuova numerazione, in altre parole non è richiesta la portabilità del numero, ma allo stesso tempo non è possibile effettuarla.

Il costo fisso della promo è di soli 6,99 euro al mese, con pagamento diretto tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Tutto questo per godere liberamente di 100 giga di traffico dati alla velocità del 4G, ed anche minuti e SMS illimitati che potranno essere utilizzati per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Al momento attuale non è stato imposto alcun limite temporale all’attivazione della promo, quindi non sappiamo effettivamente fino a quando sarà disponibile, se vi interessa consigliamo come al solito di richiederla il primo possibile, onde evitare di restarne tagliati fuori.