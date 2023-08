Dolce&Gabbana e Sky, il nuovo Sky Glass è una vera e propria opera d'arte fatta a mano

Dolce&Gabbana e Sky hanno unito le forze per creare un esemplare unico di Sky Glass, una televisione che è anche un’opera d’arte. Questo esemplare unico è stato dipinto a mano, celebrando l’artigianato italiano e la tecnologia. Questa collaborazione segna l’inizio di una partnership tra i due marchi per la produzione di una linea esclusiva di smart TV in edizione limitata.

Dolce&Gabbana e Sky: un pezzo raro a tema Sicilia

La Sky Glass Carretto Siciliano è stata presentata durante gli eventi Alta Moda di Dolce&Gabbana. Questa speciale Sky Glass firmata Dolce&Gabbana è un modello da 65 pollici, decorato minuziosamente da un artigiano palermitano con l’iconografia del Carretto Siciliano. I disegni sono fortemente ispirati ai tipici motivi geometrici e ornamenti floreali stilizzati, tipici della tradizione pittorica della Sicilia occidentale.

Le trecce, gli scacchi, gli arabeschi, le palmette e i fiori sono caratterizzati da diverse tonalità che celebrano l’essenza visiva dell’Isola: il rosso richiama il magma dell’Etna, il blu il mare, il verde i paesaggi costieri e il giallo caldo il sole. Questa TV non è solo un dispositivo tecnologico, ma un vero e proprio pezzo d’arte che celebra la cultura e la tradizione siciliana.

A livello tecnico, la Sky Glass non presenta novità sia dal punto di vista hardware che software. La TV è dotata di una soundbar Dolby Atmos, uno schermo 4K HDR Quantum Dot e un’interfaccia utente con i contenuti di Sky e dei principali canali in chiaro e delle app di streaming.

Questa collaborazione tra Sky e Dolce&Gabbana dimostra come l’arte e la tecnologia possano fondersi per creare prodotti unici e affascinanti. L’attenzione al dettaglio e l’omaggio alla tradizione siciliana rendono questa TV un pezzo unico, che va oltre la semplice visione di programmi televisivi per diventare un vero e proprio elemento di design.