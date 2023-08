L’astronomia è una delle scienze che non ha solo interessato filosofi, scienziati e sognatori, portando alla scoperta di nuovi mondi, ma anche i “semplici esseri umani”. Grazie ai telescopi moderni, chiunque può guardare le meraviglie che l’universo custodisce.

Per gli appassionati e per chi ama guardare il cielo stellato, Decathlon offre un’opportunità imperdibile. Propone infatti stupendi telescopi di qualità eccezionale per ammirare stelle, pianeti, costellazioni e la meravigliosa Luna Blu prevista per il 30 agosto, ad un prezzo scontato del 50%.

I modelli in offerta di Telescopio di Decathlon

Tra i migliori modelli disponibili, vi sono due straordinari telescopi: il Telescopio National Geographic 50/600 AZ e il Telescopio Bresser SKYLUX 70/700 con adattatore per smartphone.

Il Telescopio National Geographic 50/600 AZ è il dispositivo perfetto per i principianti. Permette di avere le prime esperienze con l’astronomia con molta facilità. È infatti dotato di un obiettivo di inversione, può essere anche utilizzato per osservazioni naturalistiche, offrendo un’immagine verticale.

Questa è un’ottima soluzione per chi ama l’astronomia, ma che la vive come un hobby per esplorare nelle ore libere le bellezze nascoste del cielo. Per cominciare viene anche consigliato l’acquisto del libro “Patente di guida per telescopi“, che fornirà preziose informazioni e suggerimenti.

Il Telescopio Bresser SKYLUX 70/700, invece, è la scelta perfetta per l’osservazione di oggetti celesti come la luna, i pianeti, le costellazioni, e molto altro ancora.

A differenza del primo, possiede anche un filtro solare incluso, per osservare il sole in tutta sicurezza. Questo modello è dotato di supporto per smartphone SkyApp, che permette di navigare nel cielo con estrema facilità. Il kit completo include tutto il necessario per godersi il cielo notturno.

Entrambi i modelli posseggono specifiche tecniche di rilievo. Il Telescopio National Geographic ha un diametro dell’obiettivo di 50 mm e una distanza focale di 600 mm e viene fornito con vari accessori, tra cui lenti di ingrandimento e un mirino.

Invece, il Telescopio Bresser ha un diametro dell’obiettivo di 70 mm e una distanza focale di 700 mm. Include inoltre un treppiede con regolazione fine, una lente di inversione e un supporto per smartphone, oltre a un software astronomico e una mappa lunare.

Uno degli aspetti migliori dell’offerta Decathlon è la possibilità di pagare a rate a tasso 0 con Klarna, rendendo l’acquisto dei telescopi ancora più accessibile, senza pesare troppo sulle spese mensili. Questa opportunità permette a chiunque di vivere l’esperienza unica di scrutare il cielo e svelare i misteri dell’universo, senza dover spendere un capitale.

Info Bonus: Le leggende nascoste nelle stelle

Molte culture credono che negli astri celesti si nascondano molti segreti. In alcune leggende orientali, si crede che le stelle siano gli spiriti dei nostri antenati e dei nostri amati che ci proteggono dall’alto. Un pensiero dolce e rassicurante che aiuta molti a superare momenti difficili.

In Giappone esiste la festa tradizionale del Tanabata, conosciuta anche come Festa delle stelle o Festa delle stelle, derivata dall’equivalente festival cinese di Qīxī.

La festa celebra il ricongiungimento delle divinità Orihime e Hikoboshi, rappresentanti le stelle Vega e Altair. Secondo la leggenda, i due amanti vennero separati dalla Via Lattea, potendosi incontrare solo una volta all’anno, il settimo giorno del settimo mese lunare del calendario lunisolare.

Guardare le stelle nasconde quindi più cose di quanto crediate, chissà se vi capiterà di scorgere spiriti antichi e amanti leggendari. Vi consigliamo quindi di munirvi degli giusti strumenti.