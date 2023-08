Dacia, è in arrivo un nuovo SUPER SUV nella gamma

Sono serviti 25 anni per arrivare a questo punto, quello massimo per quanto concerne la popolarità del marchio Dacia. Alle spalle di Renault l’azienda è riuscita a costruirsi il suo futuro che in realtà è adesso il suo presente, proponendo delle vetture molto interessanti e soprattutto dando il nome ad uno stadio di calcio in Serie A, il vecchio Friuli dell’Udinese Calcio.

La popolarità del brand ne ha risentito in positivo, con i programmi per il futuro che sono sempre più interessanti. Almeno per il momento, per quel che riguarda ciò che avverrà a breve, è previsto l’arrivo di un nuovo modello con le dimensioni che saranno abbastanza importanti. Questo è annoverato tra un segmento C ed un segmento D. Dacia quindi prepara la sorpresa per i suoi utenti.

Dacia prepara l’arrivo di un nuovo Super SUV, ecco alcune informazioni

L’azienda sarebbe preparando l’arrivo di una nuova automobile, più precisamente un SUV di grandi dimensioni. Questo condividerà la piattaforma CMF di Renault ed avrà una lunghezza importante. Sarà infatti circa 4,60 m e godrà di una struttura estremamente solida.

Rispetto ai modelli precedenti leggermente più piccoli, dovrebbe risultare anche più alta da terra, andandosi a piazzare nel segmento in cui risiedono stabilmente la Renault Austral e la Nissan X-Trail.

C’è un obiettivo che l’azienda sta coltivando, ovvero quello di unire la vendita delle auto di grandi dimensioni al desiderio degli utenti che cercano di risparmiare. Dacia vuole quindi consentire a tutti di puntare a qualcosa di grande, anche con un budget ridotto.