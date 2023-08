Auto elettriche, la classifica delle 10 vetture con più autonomia

L’autonomia è un fattore cruciale nella decisione di acquistare un veicolo elettrico. L’industria dei veicoli elettrici sta lavorando per migliorare la tecnologia delle batterie, rendendo i veicoli più efficienti e potenti, e quindi estendendo la loro autonomia. Questo progresso tecnologico sta contribuendo a ridurre le preoccupazioni dei potenziali acquirenti. Osserviamo la classifica completa.

Auto elettriche: la top 10 ufficiale

La classifica dei veicoli elettrici per autonomia vede al primo posto la Lucid Air, con un’autonomia di 823 km. Questo modello è attualmente in consegna anche per il mercato europeo. Segue la Tesla Model S con 651 km di autonomia, la Hyundai Ioniq 6 con 580 km, la Tesla Model 3 con 576 km e la Tesla Model X con 560 km. Altri modelli con un’autonomia significativa includono la Mercedes-EQ EQS450 Sedan (547 km), la Tesla Model Y (531 km), la Rivian R1T (527 km), la BMW iX (521 km) e la Rivian R1S (516 km).

L’incremento del numero di stazioni di ricarica e la riduzione dei tempi di ricarica stanno inoltre contribuendo a rafforzare la fiducia dei conducenti di veicoli elettrici, permettendo loro di intraprendere viaggi più lunghi senza la preoccupazione di rimanere senza carica. È importante sottolineare che le stime di autonomia dell’EPA possono variare a seconda delle condizioni di guida e di altri fattori. Tuttavia, la disponibilità di veicoli con un’autonomia così elevata facilita la scelta di un veicolo elettrico che si adatta meglio alle esigenze di guida quotidiane.

La presenza di Tesla in questa classifica è notevole, con quattro modelli tra i primi dieci. Tuttavia, è interessante notare che la vetta della classifica è occupata da Lucid Air, un modello che rappresenta una sfida diretta a Tesla nel mercato dei veicoli elettrici di lusso. Questo dimostra che, nonostante Tesla sia un leader indiscusso nel settore dei veicoli elettrici, ci sono altri produttori che stanno facendo passi da gigante in termini di autonomia e prestazioni.