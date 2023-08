ZTE Blade V50 Design 5G è ufficiale, foto a 50MP e design sottilissimo

ZTE Blade V50 Design 5G è il nuovo smartphone della famiglia Blade, un prodotto che punta fortissimo sul design, dato il suo essere estremamente sottile, e nel campo fotografico, grazie alla presenza di un sensore principale da 50 megapixel.

A seguire il V40 Design, ZTE, azienda leader nel settore della produzione di smartphone di alto livello, ha deciso di portare il 5G nella serie Design, per fornire all’utente una maggiore velocità di comunicazione, riduzione del consumo energetico ed una banda gestita più dinamicamente. Tutto questo in uno smartphone veramente molto sottile, infatti ha uno spessore di soli 7,98 millimetri, con dimensioni che raggiungono a 163,7 x 75,7 millimetri.

ZTE Blade V50 Design 5G – le specifiche tecniche

Lo ZTE Blade V50 Design 5G ha un display IPS LCD da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ e 90Hz di refresh rate, mosso da un processore octa-core a 2,3 GHz, un MediaTek UMT9620, accoppiato con la GPU G57 da 650MHz, ed ovviamente sistema operativo Android 13.

Il comparto fotografico rappresenta il suo punto di forza, con un sensore principale da 50 megapixel, e apertura F1.8, affiancato da un 2 megapixel con apertura F2.4. Anteriormente, al contrario, è stata posizionata una fotocamera da 8 megapixel con apertura F2.0. Il dispositivo è dual SIM, entrambi gli slot presentano connettività 5G, mentre la configurazione di base prevede 4GB di RAM (espandibile virtualmente fino a 8GB), ed anche 128GB di memoria interna.

In ultimo, la connettività è rappresentata dal bluetooth 5.0, il WiFi 802.11 ac dual band, la USB-C 2.0 (no uscita video) e dalla presenza del 5G, con jack da 3,5mm per il collegamento fisico delle cuffie. La batteria è un componente da 4500mAH, con ricarica rapida a 22,5W; al momento non sono stati comunicati i prezzi di vendita, né la data di commercializzazione.