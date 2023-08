I Youtuber, sono coloro che creano e caricano video sui canali di YouTube, al fine di raggiungere una certa popolarità e un numero considerevole di iscritti.

I contenuti realizzati da questi creatori del web possono essere piuttosto vari, e riguardare vari settori. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, spinti dalla fame di “Mi Piace”, molti Youtuber si cimentano nella registrazione di video sempre più pericolosi e stravaganti, al fine di riuscire a catturare più facilmente l’attenzione di un pubblico numeroso.

E’ questo il caso di un video caricato sul canale YouTube, MasterMilo. In cui una BMW M5 viene completamente schiacciata dai cingoli di un carro armato.

I Youtuber: Più sconvolge più piace

Nella ripresa, inizialmente viene mostrata in primo piano una BMW M5 in buone condizioni, ma in un secondo momento, viene mostrato il telaio rotto accanto al motore.

Dunque i creatori del video decidono di smontare totalmente la vettura, al fine di recuperare alcuni componenti riutilizzabili. Così partono con lo smontare il motore, le ruote, i pannelli delle portiere, il display interno e così via.

Fino a quando della berlina non resta solamente lo scheletro.

Il video si sarebbe potuto interrompere qui, tuttavia, il gruppo di Youtuber hanno deciso di divertirsi un po’.

Con un carro armato, iniziano a schiacciare completamente la vettura, fino a renderla una lamina di metallo, completamente irriconoscibile.

Alcuni tendono a giustificare questi video in quanto prova di valutazione della resistenza delle auto. Tuttavia, è ormai risaputo che sul web è possibile trovare davvero di tutto, e lo scopo ultimo è sempre lo stesso: fare in modo che i propri contenuti diventino virali.

Sarebbe opportuno evitare la trasmissione di video del genere, in modo che altri non si sentano ispirati ad imitarli. Ma ad oggi, appare una soluzione quasi impossibile