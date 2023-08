Un prodotto Xiaomi può oggi essere acquistato con un esborso finale di soli 13 euro, un prezzo davvero invitante che amplia ulteriormente le possibilità di acquisto da parte dei consumatori finali, facilitando l’accesso anche a prodotti inediti ed esclusivi.

Xiaomi costa solo 13 euro su Amazon, ecco l’offerta

Di sicuro avete già sentito parlare del ripetitore Xiaomi, un prodotto che nasce con l’obiettivo di estendere al massimo la rete wireless (o WiFi) della vostra abitazione, in nostri precedenti articoli. Difficilmente, tuttavia, lo avete potuto trovare ad un prezzo così basso, su Amazon nel periodo corrente costa solamente 13,99 euro, contro i 19,99 euro ed una riduzione del 30% rispetto al listino.

Lo standard di comunicazione utilizzato non può ovviamente raggiungere il WiFi 6, è comunque dual band fermandosi a 802.11n, fino ad una velocità massima di 300 megabit al secondo. E’ realizzato interamente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie, e due comode antenne reclinabili che permettono di ricevere al meglio il segnale. Il funzionamento è garantito ad una temperatura che oscilla tra un minimo di 0 gradi ed un massimo di 40 gradi, ricordando ad ogni modo essere un prodotto pensato per l’interno, e quindi non resistente agli agenti atmosferici. Non è necessario installare alcun software, basta premere il pulsante ed in pochi secondi si collegherà direttamente al WiFi di casa.