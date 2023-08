Ti è mai capitato di trovarti all’interno di una chat di gruppo su Whatsapp e non capire il funzionamento di alcuni delle features più semplici, come aggiungere un utente alla chat?

Non è la prima volta che succede, ed è per questo che WhatsApp ha deciso di lavorare sul design e l’utilità della sua app creando un nuovo banner che semplificherà l’utilizzo di una funzione specifica.

La modifica grafica consentirà ora a qualsiasi utente dotato di permessi di poter aggiungere in modo istantaneo qualsiasi persona, semplicemente premendo un tasto posizionato già all’interno della chat. In precedenza, bisogna cercarlo all’interno delle impostazioni cliccando sui tre puntini una volta entrato nella chat.

Nonostante le belle premesse, sembra però che questa funzionalità sia ancora in fase di test, ma molti insiders pensano che presto arriverà anche per la versione pubblica. All’inizio la funzione è stata rilevata da WABetaInfo, che lo ha riportato per la prima volta prendendo come fonte Android Police.

Ecco come sarà fatta

Ma come sarà posizionato e quanto sarà grande? In sostanza, dovrebbe trattarsi di un grande banner che coprirà tutta la parte alta della chat, e dovrebbe esserci scritto “Aggiungi partecipanti“. Molti però hanno pensato che questo possa infastidire a lungo andare, quindi si è pensato di aggiungere una “X” sul banner per eliminarlo nel caso non serva.

Non è la prima volta che Whatsapp decide di prendere un’iniziativa del genere, ed è grazie a questi piccolo cambiamenti che l’applicazione diventa sempre più intuitiva e semplice da usare. La maggior parte della user-experience infatti deriva proprio dai feedback che la società riceve continuamente ogni volta che usiamo l’applicazione.