Whatsapp, ecco come personalizzare il testo nelle stories

Le storie di WhatsApp sono un modo popolare per condividere momenti, pensieri e aggiornamenti con i propri contatti. Questa funzionalità, che consente di pubblicare foto, video e brevi testi visibili per 24 ore, è amata sia dagli utenti privati che dalle aziende. Tuttavia, la personalizzazione del testo nelle storie può non essere immediatamente evidente per tutti. Ecco come provvedere a ciò.

Whatsapp: i trucchi che non conoscevi

Creare una storia su WhatsApp è semplice. Basta selezionare la voce “Stato” e toccare l’icona “+” per iniziare a creare una nuova storia. Puoi scegliere di utilizzare una foto esistente dalla tua galleria o scattarne una nuova utilizzando la fotocamera dell’applicazione. Dopo aver selezionato la foto, premi “Invio” in basso a destra per pubblicarla come storia.

Per cambiare il carattere e la formattazione del testo nelle tue storie di WhatsApp, hai due opzioni. La prima è utilizzare gli strumenti di formattazione forniti direttamente dall’applicazione. Basta selezionare il testo desiderato con un doppio tocco e poi scegliere l’opzione “BIU” che comparirà tra le opzioni. Da qui, è possibile trasformare il testo in grassetto, corsivo, barrato o in caratteri monospaziati.

La seconda opzione è utilizzare applicazioni o piattaforme esterne che consentono di convertire il messaggio secondo le tue preferenze e quindi incollarlo di nuovo nella chat. Esistono diverse applicazioni, come Stylish Text, Cool Fonts, Text Font Generator, che permettono di utilizzare diversi tipi di carattere e stili per i messaggi.

Infine, se desideri visualizzare le storie di WhatsApp in modo anonimo, puoi farlo configurando le impostazioni di privacy riguardanti le conferme di lettura. Accedi all’applicazione WhatsApp sul tuo dispositivo e fai clic sull’icona con i tre puntini in alto a destra dello schermo e seleziona “Impostazioni“. Quindi fai tap su “Account“, seleziona “Privacy” e individua la voce “Conferme di lettura“. Rimuovi la spunta per disattivarle. Una volta eseguita questa operazione, potrai visualizzare le storie in modo anonimo.

Insomma, le storie di WhatsApp offrono un modo creativo e interattivo per condividere momenti e pensieri con i tuoi contatti. Con un po’ di pratica, potrai personalizzarle e interagire con le storie degli altri in modo più efficace e coinvolgente.