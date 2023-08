WhatsApp in queste ultime settimane ha fatto importanti passi in avanti nel campo delle piattaforme di messaggistica istantanea. Per garantire sempre più distanza tra sé e la concorrenza, il servizio di casa Meta ha portato alla ribalta alcune novità che gli utenti stavano attendendo da un lungo lasso di tempo.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Una delle novità più interessanti di questi giorni in casa WhatsApp è il tool che consente agli utenti di modificare i messaggi che già sono stati inviati. Oltre alla cancellazione del messaggio – che sino ad ora rappresentava l’unica soluzione per il pubblico in caso di messaggio errato – ora gli utenti hanno la possibilità di emendare un testo inviato anche cambiando alcune piccole parti.

Coloro che desiderano modificare un messaggio su WhatsApp nelle recenti versioni dell’app dovranno soltanto evidenziare il testo con il consueto tap prolungato. Dal menù a tendina che si apre, l’utente dovrà selezionare la voce di modifica per cambiare il messaggio come meglio desidera.

In linea con quanto avviene per la cancellazione, anche in questo caso i destinatari non potranno vedere il contenuto originale del messaggio, ma riceveranno solo una notifica in caso di avvenuto cambio del testo.

La novità della modifica dei messaggi già inviati è certamente un toccasana per evitare ogni genere di errore di forma, per evitare forme di incomprensioni testuali o anche per evitare errori d’ortografia e grammaticali. Il tool per la modifica è disponibile sia su iPhone che su Android nei dispositivi di ultima generazione