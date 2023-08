Vodafone ha proposto una nuova offerta di telefonia mobile per tutti coloro che sono stati coinvolti nella rimodulazioni di Agosto.

La suddetta si chiama Vodafone Gold Light e verrà incontro a tutti coloro che hanno tariffe Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold che hanno visto aumentare il prezzo da 1,99 a 2,99 al mese. Agli utenti è stata data la possibilità di accettare gli aumenti o di chiedere il recesso.

Infatti, i clienti Vodafone potranno cambiare operatore senza pagare alcuna penale, così da scongiurare i problemi dati dall’aumento e scegliere una tariffa più adatta alle loro esigenze. Andiamo a scoprire di seguito quali sono le offerte dell’operatore che possono fare al caso nostro e ulteriori dettagli sulla nuova Vodafone Gold Light.

Vodafone, ecco cosa prevede la nuova Gold Light

Vodafone Gold Light prevede minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati per navigare in 5G. Acquistandola entro il 5/8/23 il prezzo sarà quello della vostra attuale offerta più 99 cent al mese. Attivazione e SIM gratuite. Sulla Giga Network 5G potete navigare con prestazioni anche quattro volte superiori rispetto al 4G.

“Vodafone: Gentile Cliente, la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. – si legge nell’SMS inviato dall’operatore – A causa dell’eccezionale aumento dei costi dovuti all’inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 05/08/2023, la sua offerta Gold costerà 1,99 euro in più. Le ricordiamo che può recedere senza penali o costi aggiuntivi entro il 04/09/2023 tramite voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590. In alternativa, può scegliere di attivare Gold Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della sua offerta e senza costi di attivazione. Per avere maggiori informazioni su questa offerta visiti voda.it/vgold-light e per attivarla risponda “Si” a questo sms entro il 05/08/2023“.

Mentre per quanto riguarda le altre offerte Light, ecco cosa includono: