L’operatore telefonico virtuale Very Mobile stupisce ancora grazie alle sue iniziative. Per questa estate, l’operatore aveva reso ufficialmente disponibile la super offerta mobile denominata Very Summer Flash. Quest’ultima sarebbe dovuta essere a disposizione degli utenti soltanto fino a fine luglio 2023. Ora, però, l’operatore ha deciso di prolungare la sua disponibilità quasi fino a fine agosto 2023.

Very Summer Flash, ora sarà disponibile anche fino a fine agosto

La super offerta di rete mobile Very Summer Flash sarà disponibile ancora per qualche tempo. Come già accennato in apertura, infatti, l’offerta in questione sarebbe dovuta terminare a fine luglio. Per tutti gli interessati ad attivarla, ora ci sarà tempo quasi fino a fine mese.

Nello specifico, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di rendere disponibile Very Summer Flash fino al prossimo 21 agosto 2023. Si tratta di un’offerta mobile per l’estate davvero eccezionale e dal costo mensile sempre contenuto.

Gli utenti che decideranno di attivare Very Summer Flash dovranno infatti pagare soltanto 5,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti avranno a disposizione ben 120 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Una notizia quindi eccezionale per tutti coloro che non avevano fatto in tempo ad attivare questa offerta. Ricordiamo che è rivolta principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.