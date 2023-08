TIM guarda sempre con grande interesse al campo della telefonia mobile, anche in questa stagione estiva. Il provider italiano vuole essere al centro del mercato e vuole sfidare la concorrenza sempre più agguerrita, rappresentata in primo luogo da Iliad.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Nel corso di questo mese di agosto, TIM ha messo in campo alcune tra sue promozioni migliori, a partire dal ritorno delle famosissime offerte Wonder. Come nelle scorse settimane, anche in questa circostanza le promozioni Wonder di TIM saranno disponibili in un duplice formato per tutti gli abbonati.

La prima versione della TIM Wonder prevede un ticket di grande convenienza per tutti gli utenti con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per navigare in internet anche con le velocità del 5G. Il prezzo per il rinnovo della proposta sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Sempre nel novero delle promozioni di TIM, spicca la seconda versione di Wonder con consumi senza limiti per le telefonate e per gli SMS e con 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo per il pubblico è pari a 7,99 euro al mese.

Come per altre circostanze simili, anche in questo caso, i clienti che scelgono questa tariffa low-cost di TIM oltre al costo mensile dovranno aggiungere una spesa una tantum il cui valore è di 10 euro per la sottoscrizione della rete e l’attivazione della SIM. La portabilità da altro numero è necessaria per procedere con la scelta di queste due offerte del provider italiano.