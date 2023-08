La collaborazione proficua tra Subaru Italia e la Polizia di Stato prosegue con la conferma odierna della consegna di 60 vetture Subaru XV e-BOXER, appositamente realizzate per accompagnare il lavoro di chi ogni giorno vigila sapientemente sulle nostre strade.

La Subaru XV e-BOXER è un modello con powertrain e-BOXER, il sistema che punta a fondere in un’unica vettura due veri e propri pilastri del mondo Subaru: il Symmetrical AWD ed il motore BOXER. Questa vettura è una variante del cambio Lineatronic, nel quale è comunque possibile trovare un Inverter, un covertitore DC-DC ed una batteria agli ioni di litio.

Le vetture consegnate sono caratterizzate quindi dal dualismo tra motore termico e motore elettrico, un Boxer 2.0L benzina a 16 valvole e 4 cilindri, da 1995 cc, con una potenza massima di 150 CV a 6000 giri/minuto, una coppia massima di 194 Nm a 4000 giri/minuto ed un sistema di trazione all wheel drive.

Subaru e Polizia di Stato, il sostegno prosegue

Nicola Toregiani, CEO di Subaru Italia, conferma che la “la qualità dei prodotti, ma sopratutto la loro versatilità, li rendono perfetti per essere utilizzati dai Corpi atti alla protezione e alla salvaguardia del nostro paese”, oltre a questo la robustezza, rende le vetture ideali anche per svolgere ed adempiere compiti particolarmente gravosi.

Tutte le 60 auto cedute in questi giorni alla Polizia di Stato, entreranno presto in servizio sull’intero territorio nazionale, non solamente in un’area specifica. La collaborazione con Subaru proseguirà anche in futuro, con importanti novità per mantenere il parco vetture sempre aggiornato e pronto all’azione, qualunque cosa accada.