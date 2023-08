Smartphone in tasca, finalmente sappiamo se si tratta di un'abitudine pericolosa

Gli smartphone sono diventati un elemento fondamentale della nostra vita quotidiana, con la maggior parte delle persone che controllano il proprio dispositivo circa 150 volte al giorno. Questa frequenza di utilizzo ha portato molti a portare il proprio smartphone in tasca per comodità. Tuttavia, gli esperti avvertono che questa pratica potrebbe comportare rischi per la salute a causa delle radiazioni emesse dai dispositivi.

Smartphone in tasca: un’abitudine deleteria

Le radiazioni degli smartphone possono aumentare la temperatura dei tessuti corporei, potenzialmente causando danni a lungo termine. Nonostante non ci siano ancora prove scientifiche definitive, diverse ricerche suggeriscono che l’uso eccessivo del telefono potrebbe avere conseguenze negative per la salute.

Uno studio condotto in Israele ha rilevato che l’esposizione alle radiazioni degli smartphone può aumentare il rischio di infertilità, in particolare negli uomini. Tenere il telefono in tasca potrebbe infatti influire negativamente sull’attività degli spermatozoi a causa del calore emesso dalle radiazioni. Per le donne, gli studi sono ancora limitati, ma il rischio potrebbe essere minore a causa dell’abitudine di portare il telefono in borsa piuttosto che in tasca.

Gli esperti consigliano di evitare l’uso eccessivo del cellulare, in particolare il controllo costante di notifiche e messaggi o lo “scrolling infinito” di contenuti vari. Questo è particolarmente importante alla luce dell’aumento dei casi di nomofobia, un termine che indica la paura di non essere raggiungibili via cellulare, che può portare a una vera e propria dipendenza da questi dispositivi.

La Società Italiana di Andrologia ha fornito alcuni consigli utili per prevenire i rischi associati all’uso eccessivo dello smartphone. Tra questi, evitare di tenere il telefono nelle tasche dei pantaloni, utilizzare il dispositivo solo quando la ricezione del segnale è ottimale per ridurre l’emissione di onde e limitare l’uso dello smartphone per i bambini di età inferiore a 10 anni.