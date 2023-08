Lo smartphone rugged è il prodotto che al giorno d’oggi dobbiamo consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un modello da utilizzare quotidianamente, anche nelle attività più estreme e disparate, come nel corso dei viaggi o ancora più semplicemente in cantiere. Su Amazon è possibile acquistare un modello dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, marchiato Oukitel, grazie anche al coupon che è possibile applicare direttamente in pagina.

Smartphone Android al prezzo più basso, ecco quanto costa

Oukitel WP22, questo è il nome dello smartphone rugged di cui vi vogliamo parlare oggi, un prodotto caratterizzato da specifiche tecniche di alto livello, ed un prezzo davvero conveniente: costa solamente 259 euro, contro i 299 euro di listino, a patto che applichiate il coupon direttamente nella pagina di acquisto del prodotto stesso.

Il prodotto viene commercializzato con sistema operativo Android 13, è dotato di display da 6,58 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, ed una configurazione che prevede 13GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), con a muovere il tutto un processore octa-core dalle buone performance. Il comparto fotografico è inoltre rappresentato due sensori da 48 e 20 megapixel, nella parte posteriore, mentre anteriormente un componente da 16 megapixel. Non manca chiaramente la certificazione IP68, per la resistenza all’acqua e alla polvere, oltre al chip NFC. Per maggiori informazioni vi invitiamo a premere il box che trovate poco sotto.