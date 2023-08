Play Store in PROMO, per Android 10 app a pagamento gratis

Il prossimo paragrafo metterà a disposizione del pubblico tutti i titoli a pagamento da scaricare gratuitamente. Ovviamente l’offerta dura solo per poche ore, per cui il consiglio resta sempre lo stesso ovvero quello di fare prima possibile. Potreste infatti pensare di scaricare comunque tutto, testando app per app e gioco per gioco sul vostro smartphone. Alla fine potrete tenere quello che ti piacerà e disinstallare quello che non gli piacerà. Si tratta della solita iniziativa che arriva quotidianamente, ma questa volta i titoli sono davvero interessanti sia per le applicazioni che per i giochi.

L’iniziativa nasce oggi esattamente come succede tutti i giorni, ma ricordate che potrebbe scadere in poco tempo. Il nostro consiglio è quindi quello di scaricare tutto ugualmente, per poi scegliere cosa tenere e cosa no. I titoli resteranno vostri per sempre qualora utilizzerete sempre lo stesso account.

Google Play Store infiammato dagli utenti Android, oggi tanti titoli a pagamento risultano gratuiti

Potrete procedere al download semplicemente cliccando sul link, così da aprire direttamente il Play Store. Tutto quello che scaricherete gratis oggi, sarà per sempre disponibile sul vostro smartphone senza pagare. Ovviamente non dimenticate di utilizzare sempre il solito account di Google. Ecco l’elenco con i link: