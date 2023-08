Operatori telefonici, l'AGCOM rivela come risolvere i problemi con le compagnie

Se ti ritrovi a dover affrontare un problema con il tuo fornitore di servizi di telecomunicazioni o di televisione a pagamento, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) fornisce una serie di passaggi per risolvere la questione.

Operatori telefonici: le soluzioni al problema

Inizialmente, dovresti presentare un reclamo al servizio di assistenza clienti dell’operatore, che può essere fatto per posta, fax o telefono. I recapiti utilizzabili sono indicati nel contratto, nella Carta dei servizi e nelle fatture. Se il reclamo viene fatto telefonicamente, è consigliabile prendere nota del codice identificativo del reclamo che il call center deve fornire. L’operatore deve sempre rispondere al reclamo, al massimo entro 45 giorni dal momento in cui lo riceve. Se respinge il reclamo, l’operatore è obbligato a fornire all’utente una risposta in forma scritta.

Se il reclamo viene respinto o non ricevi risposta, puoi avviare un tentativo di conciliazione tramite la piattaforma Conciliaweb. Qualora anche questo non dovesse avere successo, è possibile chiedere la definizione della controversia, sempre tramite Conciliaweb. Se invece l’operatore ha sospeso il servizio durante il tentativo di conciliazione o la controversia è in corso di definizione, puoi chiedere un provvedimento d’urgenza allo stesso sito.

Ricorda che AGCOM fornisce una serie di strumenti per risolvere i problemi con il tuo operatore di telecomunicazioni o di televisione a pagamento. Seguendo questi passaggi, puoi cercare di risolvere la questione in modo efficace e tempestivo. Ricorda, tuttavia, che è sempre importante leggere attentamente il contratto e la Carta dei servizi per comprendere i tuoi diritti e le tue responsabilità come utente.