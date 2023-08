Il mondo della scienza e della biologia ci regala a volte sorprese che sembrano uscite direttamente da un film fantascientifico. Di recente si è verificata una strana e affascinante scoperta in Siberia, che ha visto il risveglio dall’ibernazione di vermi risalenti all’epoca preistorica. I vermi, ritrovati in uno stato di criptobiosi/di vita sospesa, si sono risvegliati dopo un bel sonnellino durato ben 46.000 anni.

La criptobiosi, un fenomeno in cui un organismo può sopravvivere in condizioni estreme rallentando o interrompendo completamente il suo metabolismo, ha permesso a questi vermi di sopravvivere all’estrema freddo del permafrost per migliaia di anni.

Bloccati nel permafrost (uno strato di suolo permanentemente congelato), sono poi stati rianimati dai ricercatori in un laboratorio, svegliandoli dal loro stato di ibernazione e dando una svolta alla storia della biologia.

La scoperta può sembrare surreale, ma le ragioni scientifiche alla base di questo risveglio sono più serie di quanto pensiate.

Cosa comporterà la scoperta sulla possibile ibernazione dell’umano

La scoperta ha importanti implicazioni per la nostra comprensione della vita sulla Terra. È un’ulteriore dimostrazione di come la gli esseri viventi siano in grado di adattarsi a condizioni talmente estreme da sopravvivere in ambienti che sarebbero letali per molti altri organismi.

Inoltre, potrebbe fornire nuove intuizioni su come cercare la vita su altri pianeti, dove le condizioni ambientali sono molto diverse da quelle terrestri. L’abilità dei vermi del permafrost siberiano di risvegliarsi dopo 46.000 anni di criptobiosi mostra anche che la vita può persistere in modi che abbiamo solo ipotizzato e illustrato nei film più distopici.

Essi sono una prova tangibile della resilienza della vita e di come la scienza possa continuare a sorprenderci con scoperte a dir poco stupefacenti. La scoperta potrebbe anche dare una svolta alle sperimentazioni di ibernazione degli uomini.

Tuttavia sorge un dubbio importante. Sarà proprio anche a causa di quei film, ma la domanda sorge spontanea: quanti virus e batteri letali potrebbero nascondersi sotto spessi strati di ghiaccio?