Netflix sta cambiando radicalmente. Come ha ampiamente dimostrato anche con la questione riguardante la condivisione delle password, l’azienda californiana sta cambiando alcune sue regole e modalità che portava avanti ormai da svariati anni.

Infatti, la piattaforma di streaming ha cambiato il metodo di misurazione della sua TopTen riguardo ai contenuti originali più popolari. Da questo momento in poi, le classifiche che vengono diffuse da Netflix il martedì mostreranno una cifra corrispondente al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie e del film.

Cambia dunque il modo di stipulare la classifica che, prima, era solamente fatta mediante il conteggio delle ore visualizzate. In questo modo, può definirsi una vera e propria classifica di visualizzazioni medie. In più, le misurazioni verranno fatte ogni 91 giorni, quindi ogni tre mesi, e non più ogni mese.

The Witcher, la serie più vista su Netflix regna sovrana

La seconda parte della terza stagione di The Witcher è senza ombra di dubbio la serie più vista di questo weekend, soprattutto perché i fan saluteranno definitivamente Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Al suo posto ci sarà Liam Hemsworth nella quarta stagione.

La seconda serie più vista al mondo è Il racconto perfetto con Anna Castillo, che racconta di “Margot che, dopo essere fuggita il giorno delle proprie nozze, si ritrova completamente allo sbando. Non sa però che David e la sua magnifica confusione potrebbero aiutarla a ritrovare la via“. Il Sarto è in terza posizione con i nuovi episodi.

Baki Hanma la troviamo in quarta posizione: è un’anime d’azione ed è tornata sul piccolo schermo con i nuovi episodi della prima stagione. Scende al quinto posto Too Hot to Handle, e in sesta posizione c’è Avvocato di difesa, serie Netflix basata sul romanzo “La lista” di Michael Connelly e con protagonista Manuel Garcia-Rulfo.

A quanto pare, nella sua terza settimana di sfruttamento da parte degli utenti, la serie è scesa in seconda posizione tra quelle più visionate in lingua inglese su Netflix nel mondo. Di fatto, ha registrato ben 4.600.000 visualizzazioni in tutto il mondo (equivalenti a 19,400,000 ore viste). Il 3 Agosto arriveranno i nuovi episodi.