Lidl è ricca di occasioni che tutti gli utenti devono poter e saper cogliere al volo, nell’idea comunque di riuscire a raggiungere un rapporto qualità/prezzo decisamente superiore al normale. Per poco tempo potrete approfittare di un volantino più unico che raro, impreziosito dalla possibilità di mettere le mani su un prodotto di tecnologia a solo 7 euro.

Avete capito bene, la migliore promozione Lidl di questi giorni riparte proprio da dove ci eravamo fermati, ovvero dall’idea di far risparmiare al massimo l’utente finale, senza fargli rinunciare sulla qualità generale. Tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati nei negozi fisici, senza vincoli o differenze particolari.

Lidl, offerte da pazzi nel volantino più inaspettato

Nell’immenso panorama dei prodotti a basso costo disponibili da Lidl, non possiamo non inserire il mouse ottico wireless, dotato anche di ricevitore USB, che oggi ha un prezzo di soli 7,99 euro. Una delle cifre più basse, se considerate appunto di un dispositivo universale, compatibile con tutti i notebook e PC disponibili sul mercato, data la presenza del piccolo ricevitore da collegare fisicamente alla porta USB. Il suo funzionamento è garantito a pile, sia ricaricabili che non.

Realizzato completamente in plastica, ha dimensioni sostanzialmente ridotte, che facilitano così la presa da parte del consumatore, e lo rendono più semplice da utilizzare nella maggior parte delle occasioni.