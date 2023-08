Il caldo non è terminato, anzi, prima della fine dell’estate dovrebbe tornare un nuovo ciclone africano che porterà alcune città italiane a sfiorare i 40 gradi.

Fortunatamente la piattaforma Amazon ci riserva alcuni oggetti che ci aiutano a contrastare questo grande caldo, come per esempio il ventilatore per collo portatile, scontato del 70%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ventilatore da collo in super offerta su Amazon

JISULIFE Ventilatore da collo senza pale di 2a generazione, adotta un’uscita d’aria diretta per ridurre la perdita d’aria. L’efficienza del flusso d’aria è aumentata al 98%, la velocità del vento arriva a 5,2 m/s (max), il vento circonda a 360°, si raffredda rapidamente in 3 secondi. Il prodotto dispone di un’ulteriore modalità di vento forte: basta premere a lungo il pulsante in qualsiasi marcia per attivare il vento super e godere di un raffreddamento immediato.

La terrazza a nuvola skin-friendly riduce l’area di contatto con il collo e accelera la dissipazione del calore per il raffreddamento. Il mandrino in metallo di prima qualità incorporato consente di regolare facilmente l’angolo corretto per adattarsi al collo. Dispone di una batteria da 4.500 mAh con 3+1 velocità di marcia per scopi diversi. Può fornire una durata di 4-22 ore (a seconda delle diverse velocità), bastano 4-5 ore per una ricarica completa.

Il ventilatore portatile da collo è dotato di un motore ad alta efficienza energetica con un flusso d’aria silenzioso e potente che genera un rumore di soli 35-45 dB. Beneficiate della terrazza a nuvola per liberare spazio sul collo, l’aria ricicla a 360 gradi per rinfrescarvi. Il ventilatore è disponibile a questo link nei colori rosa, verde, grigio e marrone a soli 11.99 euro invece di 39.99 euro, scontato appunto del 70%.