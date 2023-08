Nel mese di agosto Iliad conferma in blocco la sua grande offerta commerciale sul fronte della telefonia mobile. Il provider francese non vuole essere da meno rispetto ai grandi nomi della concorrenza come TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

In questo mese di agosto, la migliore opzione a disposizione del pubblico è la confermatissima Giga 150. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta è di soli 9,99 euro al mese.

La sorpresa per gli utenti che scelgono Iliad ad agosto, oltre ai costi da ribasso, è rappresentata dalla presenza di tre servizi a costo zero

Coloro che scelgono il provider francese avranno a loro disposizione anche chiamate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati potranno comunicare senza limiti con amici e parenti in giro per il mondo e senza aggiungere alcuna spesa extra rispetto a quelle previste di base.

Altra sorpresa per i clienti di Iliad è data dalla presenza delle reti 5G. A differenza di altri provider, Iliad assicura la connessione con le reti di ultima generazione senza alcuna costo extra da pagare.

Ulteriore novità è infine quella legata alla presenza di un’app. Per la gestione del loro profilo tariffario, gli utenti potranno accedere ad un’app completamente gratuita sia su Android che su iPhone.