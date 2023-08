Sono arrivati i rendering non ufficiali della nuova Ferrari Purosangue della Polizia italiana. Come previsto, ci troviamo davanti a un’auto dal design estremamente elegante e allo stesso tempo aggressivo, come spesso accade per le tipiche supercar Ferrari. In questo caso, la suddetta auto dovrà mettersi “al servizio” delle forze dell’ordine.

I colleghi di Motor1.com hanno ipotizzato come potrebbe essere il modello Purosangue nelle mani delle forze dell’ordine. La scelta di quest’auto solleverebbe sicuramente polemiche riguardo il bilancio pubblico.

Di fatto, veicoli del genere potrebbero richiedere copiosi investimenti e valutazioni attente delle esigenze specifiche della polizia. Ciononostante, la possibilità di poter godere di un veicolo del genere per mantenere l’ordine, preceduto senz’altro da prestigio e prestazioni, è sicuramente un’idea suggestiva.

I vantaggi che potrebbe portare una supercar come Ferrari Purosangue alla Polizia di Stato

Una scelta di questo tipo potrebbe favorire praticità e prestazioni sopra la media. Supercar del genere possono essere davvero incredibili ma forse non sempre adatte alle esigenze della polizia.

Sicuramente, la suddetta potrebbe avere grossi vantaggi in situazioni di emergenza su strada e, al contempo, disporre di spazio necessario per trasportare attrezzature senza particolari problematiche.

Spesso accade che auto di questo tipo vengano confiscate e trasformate in “bandiere della legge“. Senza ombra di dubbio, il rendering in basso ci offre comunque un’idea interessante di come potrebbe essere il Purosangue della Polizia di Stato italiana.

Attualmente, però non c’è nessun annuncio riguardo un piano ufficiale circa il futuro utilizzo di questo veicolo. Una novità del genere però potrebbe essere una presentazione eccellente sia per le forze dell’ordine che per la stessa casa automobilistica.