Le novità che riguardano il mondo dei social non sono certamente poche nel corso di questi ultimi mesi. Se a far discutere in via principale gli organi di stampa ci sono grandi cambiamenti di Elon Musk alla piattaforma Twitter (non ultimo lo storico cambio del logo), ulteriori cambiamenti arrivano anche per le piattaforme di casa Meta, Instagram e Facebook in primis.

Facebook e Instagram, le novità degli account a pagamento per gli utenti

I cambiamenti dei social Meta non sono secondari rispetto a quelli di Twitter. Anzi, proprio a Twitter guardano le novità previste dalle piattaforme social di Mark Zuckerberg. In particolare modo, un capitolo di approfondimento merita la questione della spunta blu.

Se Twitter, dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk, ha previsto il pagamento mensile di una quota di abbaiamento per i cosiddetti “profili verificati”, Facebook ed Instagram si muovono verso una simile direzione. Per avere le spunte blu non sarà necessario più essere influencer, personaggio sportivo, politico o del mondo dell’intrattenimento. Tutti gli utenti potranno infatti avere le spunte blu, previa pagamento.

Il servizio valido per Instagram come per Facebook, con nome ufficiale Meta Verified, ha un costo non indifferente per gli utenti. Coloro che desiderano la loro spunta blu, infatti, dovranno pagare una quota mensile il cui valore è pari a 13,99 euro se acquistata via web o a 16,99 euro se acquistata via app. In aggiunta alla spunta blu, chi opta per questa novità riceverà anche servizi di assistenza e una difesa maggiore contro ogni qualsiasi tentativo di furto del profilo online o di furto delle proprie password.