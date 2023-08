Comet contro Unieuro, le offerte su smartphone e PC quasi gratis oggi

Comet attualmente sta mettendo nel suo volantino dei prezzi stratosferici per quanto riguarda la tecnologia. La voglia è quella di battere la concorrenza e a quanto pare il colosso ci sta riuscendo nel migliore dei modi.

Le ultime settimane sono state fondamentali in chiave vendite, siccome moltissime persone sono entrate negli store di Comet per acquistare. L’azienda infatti non fa mancare nel suo nuovo volantino tanti smartphone, televisioni e computer di ogni genere, favorendo anche coloro che vogliono gli elettrodomestici. Allo stesso tempo ci sono diversi altri vantaggi che consistono ad esempio nella possibilità di effettuare dei finanziamenti. Gli utenti che si recheranno da Comet per acquistare qualsiasi pezzo disponibile sugli scaffali, potranno dilazionare il pagamento sfruttando i tassi allo 0%.

Comet: queste sono le migliori offerte che potevate trovare disponibili oggi all’interno dello store

Ci sono svariati pezzi in offerta, come dimostra il volantino di Comet. Si passa dagli smartphone agli accessori, soprattutto di casa Apple.

Non mancano poi gli altri articoli, come ad esempio gli Apple Watch SE di ultima generazione. Si parte da un prezzo di 299 € per la versione da 40 mm, totalizzando un risparmio pari a 11,73 €. Anche qui si potrà dilazionare il pagamento in 20 rate da 14,36 €. Stessa cosa vale per il modello da 44 mm che costa 339 € e che può essere pagato in 20 rate da 16,28 €.

Sono molto interessanti gli sconti che riguardano ad esempio i computer, con il MacBook Air nella sua nuova versione da 15 pollici già in sconto. Il dispositivo costerà 1549 € invece che 2065 €, con lo sconto che dunque è incredibile. Lo si potrà pagare a rate con 20 slot da 51,63 €.