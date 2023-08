Con il progresso tecnologico, sono cambiati anche i dispositivi di uso quotidiano. Ormai già da anni, nelle nostre case non esistono più le vecchie televisioni che pesavano quanto un elefante, ma smart tv. Questi dispositivi hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza.

Nonostante tutti i servizi e le piattaforme di streaming attualmente disponibili sul mercato (come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel, Apple TV+ e chi ne ha più ne metta) rimane ancora l’obbligo del pagamento del Canone Rai. Parliamo di una tariffa che va pagata per qualsiasi dispositivo audiotelevisivo di cui siamo in possesso.

Molti italiani, si sono mostrati indignati da quest’obbligo, anche perché grazie ai servizi streaming sopracitati, non sanno neanche più cosa sia trasmesso sulla Rai. Forse al massimo a continuare a guardare i loro canali sono le persone anziane, che passano i sabato sera a guardare Milly Carlucci o Carlo Conti con la sua perenne abbronzatura anche quando ci sono -3°.

Come non pagare il Canone Rai

Oggi vi forniremo alcune dritte utili, in modo da risparmiare cifre considerevoli. In particolare vi spiegheremo come funzionano alcune detrazioni. In primis esistono esenzioni per le persone più anziane, che possono dunque risparmiare un bel po’ alla fine del mese.

Per godere di “tale privilegio” bisogna soddisfare determinati parametri:

Bisogna avere un reddito annuale che non sia maggiore di 6713.98 euro, vale a dire 516.46 euro al mese , per un totale di 13 mensilità.

, per un totale di 13 mensilità. Non si deve convivere con altre persone che siano titolari di reddito , altrimenti non è più possibile usufruire della detrazione del canone RAI;

, altrimenti non è più possibile usufruire della detrazione del canone RAI; È necessario aver compiuto 75 anni al momento dell’emissione del CANONE.

Quindi oltre il danno anche la beffa: per gli anziani Carlo Conti è gratuito. Tuttavia esistono altri tipi di esenzioni che potrebbero permettervi di non pagare il Canone RAI, ad esempio se non si ha alcun dispositivo TV.