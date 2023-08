A poche settimane dal ritorno del grande calcio con i principali campionati europei, diventano sempre più interessanti le promozioni che Sky mette a disposizione dei suoi clienti. La piattaforma satellitare, in questa stagione estiva, sta garantendo ai suoi clienti contenuti mai così ricchi con i GP di Formula 1 e motomondiale, i mondiali di nuovo e atletica, i principali tornei di tennis.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

In aggiunta alle esclusive ed ai contenuti sotto il punto di vista televisivo, le sorprese di Sky in estate sono interessanti anche per quanto concerne il fattore commerciale e dei costi. Tutti coloro che desiderano attivare per la prima volta un ticket di visione alla piattaforma satellitare potranno infatti usufruire di un primo periodo di prova. I clienti avranno quindi la possibilità di sperimentare in prima persona quella che è l’offerta messa a disposizione dalla piattaforma televisiva ad un semplice costo di 9 euro. Il periodo di prova avrà una validità di trenta giorni.

Il pacchetto del periodo di prova targato Sky prevede per gli utenti il totale accesso a tutti i canali del ticket base, con tutti i canali dei ticket legati a Sport e Calcio ed anche con tutti i canali che appartengono al ticket Cinema. Per quanto concerne la tecnologia, gli utenti potranno anche beneficiare del nuovo decoder Sky Q.

Al trascorrere dei trenta giorni, gli utenti saranno liberi di scegliere il listino Sky di loro preferenza o anche di disdire completamente la visione del satellitare, senza alcuna penale.