Il libretto di circolazione, o carta di circolazione o ancora licenza di circolazione è un documento estremamente importante per la vostra auto e senza il quale non è assolutamente permesso circolare.

Il libretto non è altro che l’equivalente della carta d’identità per un veicolo e contiene tutti i dati che si necessitano conoscere riguardo l’automobile, il camion, il motorino o qualsivoglia veicolo messo in circolazione.

Il documento viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile al momento dell’immatricolazione e vige l’obbligo di conservarlo in auto per mostrarlo al bisogno alle forze dell’ordine di competenza.

Ciascuna carta di circolazione presenta una serie di dati che tengono conto delle caratteristiche del veicolo (peso, marca, cilindrata, tipo di motore, alimentazione ecc.).

Esiste però un dato specifico presente sul libretto che sfugge a molti e che potrebbe costare una multa davvero salata!

Libretto di circolazione: quale voce controllare per evitare una multa?

Questa regola specifica di cui stiamo per parlare non riguarda tutti i veicoli né tutti i guidatori ma interessa unicamente i neopatentati, ovvero i guidatori che abbiano conseguito la patente di guida da meno di 3 anni.

I neopatentati hanno delle norme specifiche che vietano loro di guidare veicoli con potenza superiore a 55 kW/t e in più si è obbligati a rispettare limiti di velocità più severi (100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane).

Le informazioni relative alla potenza specifica del veicolo sono appunto riportare sul libretto di circolazione che il neopatentato è tenuto a consultare per evitare di incappare in controlli che potrebbero costargli multe salatissime di almeno 600 euro!