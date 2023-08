Avere una connessione internet sui propri device, che si usino i propri giga o il WiFi, è diventato qualcosa di vitale, soprattutto se con essi ci si lavora e si ha bisogno che siano sempre pronti all’uso.

Le reti mobili permettono di comunicare in qualsiasi luogo. Questi ultimi sono suddivisi in piccole aree dette “celle” per la radiotelefonia mobile cellulare, ciascuna zona servita da una diversa stazione radio base.

Il WiFi invece è un insieme di tecnologie di rete locale wireless basate sullo standard IEEE 802.11 che permette a più dispositivi di connettersi tra loro e scambiare dati tramite onde radio.

Gli studiosi hanno condotto delle analisi per comprendere se gli italiani hanno delle preferenze di navigazione. Scelgono di utilizzare la rete mobile o quella WiFi? La risposta vi sorprenderà (o forse no): vince la rete mobile.

Perché le reti mobili sconfiggono il WiFi

La risposta è molto, molto semplice. Perché le tariffe sono più economiche rispetto alle reti fisse.

Mettendo a confronto le principali offerte di rete WiFi e di rete mobile, è emerso che i pacchetti per navigare hanno un costo mensile più alto rispetto a quelli di rete mobile. Da valutare, poi, non ci sono solo i costi dell’abbonamento, ma anche quelli per l’attivazione o il prezzo del modem, che solitamente sono rateizzati o dilazionati nel corso dei mesi.

Il WiFi risulta anche non essere molto più veloce dei sistemi cablati e spesso può subire disconnessioni. Quante volte è capitato che un lavoro andasse perso perché la connessione è saltata durante il salvataggio…un colpo al cuore. Questo potrebbe accadere in caso di interferenze provenienti dalle reti vicini o anche a causa dispositivi come telefoni cordless. Inoltre, esso ha un’ampiezza limitata: più si è lontani dal punto di accesso, più è lenta la connessione.

Al contrario, uno dei vantaggi della rete mobile è il costo medio una SIM con soli dati e l’assenza di costi nascosti o vincoli contrattuali. Inoltre, le offerte all-inclusive che comprendono telefonate e SMS illimitati assieme alla connessione sono così tante e convenienti che è difficile scegliere. Solitamente queste hanno un costo medio al di sotto dei 10 euro. A differenza del WiFi, grazie alle sopracitate celle, la rete mobile funziona quasi ovunque, basta solo avere il proprio device munito di giga, e può funzionare anche come un vero e proprio modem grazie alla modalità hot-spot.

Voi siete #TeamReteMobile o #TeamWiFi?