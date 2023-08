Guidatori con amici a 4 zampe questo articolo è per voi, quindi leggete bene.

Negli articoli 169 e 170 del Codice della Strada sono specificati commi sul trasporto animali in auto. Il primo è dedicato alle automobili ed il secondo alle moto.

Ad unirsi alle nuove regole stradali, si sono aggiunti a tali codici, qualche mese fa, degli aggiornamenti risalgono a pochi mesi fa. Questi hanno aggiunto numerose sanzioni per chi trasporta animali domestici in auto e moto in modo non inappropriato. Nello specifico, per chi non segue le regole per il trasporto di cani e gatti durante i viaggi estivi quando il clima è molto caldo.

In base all’art. 169 del CdS, infatti, non è possibile trasportare più di un solo animale domestico per volta perché potrebbero essere causa di distrazione per chi è al volante. Pertanto, in base al codice, solo un cane può stare ovunque in auto, se ovviamente non disturba in alcun modo il conducente. In caso di controlli stradali gli agenti stabiliranno se l’animale possa costituire un intralcio e, se fosse così, ne paghereste le conseguenze.

Per la propria sicurezza e per quella altrui è quindi consigliabile evitare di lasciare l’animale libero all’interno dell’auto e di non tenerlo in braccio, poiché potrebbe facilmente divincolarsi.

Inoltre, nell’articolo 169 è sancita la possibilità di trasportare un numero superiore ad 1 animale domestico se custoditi in apposita gabbietta o apposito sedile per cani di taglia grande, munendosi di rete separatoria.

Cosa comporta tale reato?

Chi non rispetta le regole per il trasporto compie un reato. Queto comporta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 87 a 344 euro con la decurtazione di 1 punto sulla patente.

Ora, qualche dritta per le vacanze con i vostri pelosetti. Quando ci si sposta con cani e gatti in auto è sempre meglio evitare le ore più calde e limitare l’uso dell’aria condizionata. L’opzione migliore è tenere il finestrino aperto per favorire il cambio d’aria, a meno che fuori non ci siano 40 gradi. Prima di affrontate un lungo viaggio sarebbe meglio abituare l’animale a stare in macchina. Fidatevi, avere un cane che vomita mentre siete in autostrada non è una bella esperienza.

Munitevi di ciotole ed asciugamani per rinfrescare l’animale. Inoltre, sarebbe meglio avere con voi qualcosa che faccia sentire il cucciolo come a casa (un giochino, una coperta, ecc.). Altro consiglio importante: guidate dolcemente, evitando movimenti bruschi.

Ricordiamo anche di non lasciare assolutamente l’animale nella vettura sotto il sole (pure questo è un reato), anche se per pochi minuti. Se doveste fare una pausa in autogrill, portatelo con voi e fategli sgranchire le zampette. Un’ultimissima dritta: se sapete che il cane o il gatto si agitano facilmente, fate prescrivere dei calmanti preventivi dal vostro veterinario di fiducia.