In un periodo di relax e di vacanze per molti utenti, la mente non deve mai essere lasciata a sé stessa, deve sempre essere mantenuta allenata, in modo da essere sempre pronta e reattiva ad ogni evenienza. In vostro aiuto accorrono le illusioni ottiche, ed anche noi di TecnoAndroid, con sfide sempre più impegnative.

Oggi vi proponiamo un’immagine molto particolare, è realizzata in scala di grigi e sembra raffigurare un lago, con sullo sfondo delle montagne innevate, mentre in primo piano della vegetazione. Tutto molto bello e ideale, ma se vi dicessimo che nasconde 10 animali? sareste in grado di trovarli.

Illusione ottica, l’immagine che vi lascerà di a bocca aperta

Se siete amanti delle sfide, non leggete i nostri consigli, in caso contrario vi possiamo dire che dovete prestare attenzione ad ogni linea, non osservando l’immagine nel suo insieme, ma controllando pedissequamente ogni angolo, conformazione o curva delle linee effettivamente disegnate.

L’immagine prende il nome di Safari Nascosto, si tratta a tutti gli effetti di un esperimento che vuole decisamente mettere in difficoltà la percezione visiva, con forme astratte che ingannano la vista, ma che allo stesso tempo ci spingono ad andare oltre la nostra semplice capacità di osservazione. Riuscirete a risolverla? in tanti sono riusciti a raggiungere l’obiettivo finale anche solamente in 5 minuti, ma siamo consapevoli che molto spesso è l’allenamento a permettere una più rapida risoluzione dei test di questo tipo.