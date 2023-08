Ricche offerte attendono i clienti di Iliad nel corso di questa stagione estiva. Il provider francese ha messo a disposizione degli abbonati una serie di interessanti promozioni, valide sia per la telefonia mobile sia per la telefonia fissa.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Una delle novità recenti più importanti di Iliad è rappresentata proprio dalla Fibra ottica. Ad agosto tutti coloro che decidono di attivare una rete per la telefonia fissa possono contare su costi sempre più bassi da parte del provider francese, specie se confrontati con i costi della Fibra ottica degli altri operatori.

La promozione da non perdere per la Fibra ottica in casa Iliad è ancora una volta la Iliad Box. I clienti che decidono di attivare quest’offerta si troveranno a pagare 24,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto previsto per la promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la garanzia di internet illimitato fino a 4 Gbps con le velocità classiche della Fibra ottica.

Tutti coloro che andranno ad attivare un piano con Iliad avranno anche un vantaggio ulteriore relativo al costo. Infatti, coloro che contestualmente attivano o hanno attivato una ricaricabile per la telefonia mobile avranno un prezzo scontato per la Fibra ottica pari a 19,99 euro al mese.

Sul fronte delle ricaricabili, è bene ricordare la convenienza della proposta migliore di Iliad, ossia la Giga 150. Quest’offerta prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per internet al costo di 9,99 euro al mese.