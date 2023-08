Un volantino mai visto e ricchissimo di opportunità di risparmio vi attende proprio oggi da Euronics, rappresenta la campagna promozionale più invitante del momento, la possibilità comunque di accedere a prodotti di altissima qualità, senza mai essere costretti a versare contributi troppo elevati.

Gli utenti che oggi vogliono cercare di risparmiare con Euronics, devono prima di tutto affidarsi ai singoli negozi sparsi per il territorio, ricordando infatti che gli stessi ordini, almeno al momento, non possono essere completati tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Non perdetevi le offerte Amazon che potete avere gratis direttamente sul vostro smartphone, solamente iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics, al 90% i prezzi quasi gratis del volantino

Tantissimi smartphone sono in promozione da Euronics, arrivano i nuovi prodotti in offerta, come ad esempio il Motorola Razr 40 Ultra, il nuovo foldable di Motorola, che oggi costa solamente 1199 euro, uno dei prezzi più interessanti del momento. Le altre occasioni del volantino sono più che altro riservate a dispositivi più economici, come Redmi Note 12 Pro 5G a 329 euro, Redmi Note 12 a 189 euro, Redmi A2 a 99 euro, Redmi 9A a 79 euro, Redmi 12C a 139 euro, Motorola Edge 30 Neo a 299 euro, Motorola Moto G32 a 129 euro, Motorola Moto E22 a 89 euro o anche Oppo Reno8 Lite a 279 euro.

All’interno del medesimo volantino si possono trovare tantissimi prodotti anche legati al mondo dei wearable, per questo motivo non dovete mancare l’occasione di spendere poco e godere di un’ottima qualità generale. vi potete collegare sul sito ufficiale, aprendo lo Speciale Telefonia, oppure scorrere le immagini sottostanti.