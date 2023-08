C’era una volta una principessa che dopo mesi di leggero stalking sui social aveva contattato la sua cotta, iniziando a messaggiare. Ma SBAM! Nel momento cruciale perse la connessione e fu presa dalla disperazione. Cosa poteva fare?

Fortunatamente esistevano delle alternative semplici per continuare a scrivergli e così poterono coronare il loro amore.

Come inviare messaggi senza connessione

Forse non sarete una principessa, ma probabilmente troverete utili questi consigli per inviare messaggi senza connessione.

Una valida opzione è un’app chiamata Dostupno. Si tratta di un sistema di messaggistica istantanea che permette di inviare messaggi in assenza di connessione 3G e 4G. Come funziona? Invece di di sfruttare la connessione ad internet per inviare i messaggi, usa le chiamate. Il messaggio inviato viene in un certo senso incapsulato in una telefonata che arriverà sullo smartphone del destinatario. Tuttavia la “magia” è proprio questa: non riceverà una chiamata ma bensì un messaggio. Un grande difetto è che mittente e destinatario devono necessariamente avere entrambi l’app sul proprio smartphone, altrimenti niente da fare.

Nel caso in cui aveste un pc a portata di mano, potreste provare dei servizi online per inviare SMS come SMSsender, Skebby, WOWSMS o Google SMS 2.0.

Ma su, non avete pensato all’alternativa più semplice che non ha bisogno di connessione? L’SMS, ovvio! Basta solo un cellulare ed un pizzico di credito. L’SMS, nato nel lontano 1992, è una delle soluzioni primarie. L’SMS offre la possibilità di inviare un testo contenente 120 caratteri. Se questi vengono superati, il messaggio verrà considerato come doppio. Ma non c’è da preoccuparsi: ormai, le offerte degli operatori telefonici offrono praticamente sempre SMS illimitati, quindi via al chattaggio.

Adesso avete tutti gli strumenti per inviare messaggi senza connessione. Anche la vostra storia ora avrà lieto fine.