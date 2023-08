Canone RAI finalmente GRATIS per tutti con le regole ufficiali

Il canone Rai è diventato negli ultimi anni una vera e propria mannaia per gli italiani, siccome le spese sono aumentate. Fare la spesa costa di più così come mettere la benzina nell’auto e in ogni altro veicolo, situazioni che dunque portano all’esasperazione gli italiani.

Basti pensare che anche in Spagna esisteva il canone Rai, poi abolito ormai 10 anni fa. Ad oggi però, almeno secondo quanto riportato, ci sono dei modi per evitare di pagare la tassa, ma spettano solo ad alcune categorie di persone.

Canone Rai da abolire, nel frattempo ecco quali sono le categorie di persone che possono non pagarlo

Ci sono delle condizioni per le quali si può evitare di pagare il canone Rai, o almeno così prevede il Governo italiano.

Esatto: il Governo prevede che alcuni cittadini possono evitare di pagare il canone Rai, ma, come detto, devono sussistere determinate condizioni. La prima è che la persona in questione, intestatario della bolletta dell’elettricità, abbia un’età superiore ai 75 anni. In quel caso gli anziani saranno esentati dal pagamento.

La seconda fattispecie prevede che coloro che in casa non hanno una televisione o una radio utile per ricevere i canali Rai, possono fare lo stesso. Esatto, proprio così: se non avete la TV in casa potete firmare un’autodichiarazione da presentare all’Agenzia delle Entrate. In questo modo potrete non pagare il canone Rai.

Infine c’è un’altra categoria di persone, quelle ritenute meno agiate che percepiscono un reddito medio annuo di meno di 8000 €. In questo caso verrà applicata l’esenzione come le precedenti due categorie.