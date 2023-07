WindTre, grazie alla promo Realme C53 e TCL 408 costano pochissimo

WindTre, l’operatore di telefonia mobile, ha lanciato una nuova promozione per i suoi clienti esistenti. A partire dal 26 luglio 2023, è disponibile un nuovo catalogo di smartphone che possono essere acquistati a rata zero, pagando solo un eventuale anticipo. Tale offerta permette ai clienti di abbinare uno smartphone alla propria offerta di rete mobile, ottenendo uno sconto pari a ogni rata mensile sull’offerta stessa.

WindTre: l’elenco dei nuovi modelli

Due nuovi smartphone, il Realme C53 e il TCL 408, sono stati aggiunti al catalogo. In condizioni standard, con questa promozione è previsto un anticipo di 79,99 euro per il Realme C53 e di 49,99 euro per il TCL 408. Tuttavia, per alcuni clienti selezionati, questi due smartphone sono disponibili in edizione limitata con anticipo scontato a zero euro.

Altri esempi di smartphone compatibili con questa promozione includono il Motorola Moto G53 5G, il TCL 40R 5G, l’Honor 70 Lite 5G, il Xiaomi Redmi 10 5G e il ZTE Blade V50 Design 5G. Questi sconti dovrebbero continuare fino al 18 settembre 2023. Per usufruire della promozione, i clienti devono avere una SIM attiva da almeno 180 giorni e un’offerta dal prezzo minimo di 9,99 euro al mese. Il pagamento delle rate mensili avviene su carta di credito o conto corrente bancario, o sullo stesso metodo di pagamento Easy Pay dedicato alla propria offerta.

Insomma, WindTre continua a offrire promozioni interessanti per i suoi clienti esistenti, permettendo loro di aggiornare il proprio smartphone a condizioni vantaggiose. Se siete clienti dell’operatore, potrebbe valere la pena di dare un’occhiata a queste offerte.