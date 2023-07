Avete provato a registrarti a Telegram e Whatsapp senza numero di cellulare ma non ci siete riusciti? Vi capiamo: entrambe le app hanno la necessità del vostro numero personale per creare un account.

Tuttavia, esistono alcuni trucchi e alternative per non far visualizzare il vostro numero, magari per questioni di privacy o per la paura di un attacco hacker. Ora non ci resta che scoprirle.

Non mostrare il numero su Telegram

Partiamo dall’applicazione più facile per effettuare questa procedura: Telegram. Il numero di cellulare, come anticipato, è necessario per effettuare la registrazione ma è possibile scegliere di non mostrarlo agli altri utenti.

Però, nel caso in cui vogliate proprio del tutto evitare di utilizzarlo potreste acquistare una SIM con un numero nonimo basato su blockchain disponibili sulla piattaforma Fragemant.

In alternativa, la soluzione è molto più veloce e si può attuare la procedura dall’app di Telegram stessa. In questo caso, potete scegliere, dopo aver creato l’account, di non mostrare il vostro numero ma solo l’username da voi indicato.

Per evitare possibili intoppi, vi spieghiamo la procedura passo passo:

Aprire Telegram;

Accedere alle impostazioni;

Selezionare “Privacy e sicurezza”;

Fare tap su “Numero di telefono”;

Selezionare “Nessuno” dal menù sotto “Chi può vedere il mio numero”. Le altre scelte sono “Tutti” o “I miei contatti”.

Si può anche scegliere di restringere la possibilità di trovarvi tramite numero solo ai vostri contatti in rubrica. Per farlo, basterà selezionare “I miei contatti” dal menù sotto “Chi può trovarmi con il mio numero” e il gioco è fatto.

Nascondere il proprio contatto su Whatsapp

Whatsapp è un’app che si basa sull’utenza telefonica, una volta che aggiungiamo qualcuno, questo di conseguenza potrà vedere il nostro contatto telefonico.

Il numero è ancora necessario per creare l’account, quindi è inevitabile inserirlo. Ciononostante, nelle impostazioni della privacy troverete un’opzione che vi darà la possibilità di nasconderlo. C’è tuttavia un ma: la funzione diviene inattiva quando si tratta di in un gruppo.

Whatsapp sta ideando una nuova possibilità per rendere il nome profilo che abbiamo scelto visibile al posto del nostro numero di telefono. Ma gli sviluppatori ci stanno ancora lavorando. Non vi ricorda qualcosa scritto poco fa? Care persone che lavorano per Whatsapp e supremo signor Zuckemberg, la volete smettere di copiare Telegram?

Per ora il team ha ideato un nuovo aggiornamento (riguardante i gruppi) che offrirà l’opzione di mostrare il contatto telefonico soltanto agli amministratori, cioè a coloro che vi hanno tra i contatti e che vi hanno aggiunti. Al momento però è presente soltanto una versione beta.

Due alternative molto meno pratiche potrebbero essere quelle di usare un numero temporaneo, come per Telegram, o una seconda SIM, usata solo per tale scopo.

Una cosa è certa, per noi Mark Zuckemberg è come il personaggio Plancton della serie animata Spongebob che cerca di rubare i segreti a Telegram e guadagnare successo. Chissà se lui vincerà.