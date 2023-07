Il denaro può sparire in men che non si dica dal conto corrente bancario degli utenti, a causa di truffe estremamente pericolose che non devono assolutamente passare inosservate. Gli utenti, proprio per questo motivo, devono sempre mantenere alto il livello di attenzione, e di conseguenza essere sicuri di ciò che fanno o di ciò che cliccano.

Il problema sta proprio alla base, infatti le truffe più pericolose non sono legate a difficoltà o bug presenti all’interno dei siti internet degli istituti di credito, bensì sono legate all’utente finale che, senza quasi accorgersene, consegna nelle mani dei malviventi tutte le chiavi di accesso. Ma come? vediamolo nel dettaglio.

Truffe, il denaro sparisce in questo modo dal conto corrente

Il pericolo in cui gli utenti incappano sempre più spesso prende il nome di phishing, sicuramente ne avrete già sentito parlare, proprio perché si tratta di un meccanismo che affonda le radici nel passato, e che da sempre attanaglia il web, nonché i possessori di carte ricaricabili e similari.

Il malvivente si finge l’istituto di credito, con l’invio di un messaggio di posta elettronica o un SMS, al cui interno inserisce un link, con la promessa che porterà l’utente al sito ufficiale. Questi è invitato alla pressione con un testo preoccupante e carico di tensione; il sito collegato è a prima vista identico all’originale, ma essendo a sua volta salvato su un server di proprietà del malvivente, non permetterà di accedere al conto, anzi darà tutte le credenziali di accesso al malintenzionato.