Smartphone radioattivi, la lista dei telefoni più mortali

Numerosi smartphone di generazioni precedenti sono noti per emettere alti livelli di radiazioni. Tra i marchi più implicati in questa problematica troviamo Huawei, Xiaomi e One Plus. Queste radiazioni vengono misurate attraverso l’indice Specific Absorption Rate (SAR), che indica il tasso di assorbimento specifico delle radiazioni. L’intervallo di frequenze considerato per questa misurazione varia da 100 MHz a 10 GHz. In questo articolo, l’obiettivo è fornirti le informazioni necessarie per identificare gli smartphone che potrebbero emettere radiazioni potenzialmente dannose per la tua salute.