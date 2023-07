Play Store di Google, queste app sono da disinstallare SUBITO

Molto spesso durante la settimana sale in auge il nome del mondo Android, grazie soprattutto alla grande attività promozionale del Play Store. Google nel suo market include tutti i giorni i migliori titoli tra applicazione giochi, così da mettere in evidenza quelli più interessanti. Ce ne sono moltissimi a pagamento che possono diventare gratis, ma ci sono anche tante soluzioni che a volte sarebbe meglio evitare.

Vengono diffusi infatti mediante le applicazioni e i giochi svariate tipologie di virus che possono diventare pericolose. Oggi infatti si parla di alcuni titoli da tenere alla larga da qualsiasi dispositivo o che andrebbero disinstallati qualora qualcuno gli avesse già utilizzati.

Malware sul Play Store di Google: utenti Android, attenzione!

Diverse applicazioni sarebbero state trovate sul Play Store con all’interno dei malware. Alcuni esperti di sicurezza avrebbero infatti segnalato alcuni software disponibili sul Play Store di Google durante le ultime settimane, i quali erano in grado di prendere di mira gli amanti delle criptovalute e delle applicazioni finanziarie.

In particolare c’è un virus che riusciva a non essere rilevato grazie alle sue funzionalità di protezione avanzate. Questo richiedeva diverse autorizzazioni di accessibilità lasciando da parte le impostazioni per salvaguardare l’uso della batteria, così da restare sempre in esecuzione.

Di applicazioni del genere infette ne sono state trovate quattro all’interno del Play Store, le quali rispondono ai seguenti nomi: GPTalk, Happy Miner, Robot 999 e SynthNet.

Usando alcune applicazioni ufficiali nel mondo finanziario, gli utenti si ritrovavano improvvisamente di fronte ad un’interfaccia falsa creata dal malware. In questo modo venivano rubate le credenziali di accesso. Fate quindi molta attenzione e cercate di installare solo contenuti verificati con tante recensioni.