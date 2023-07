Gli smartphone sono al centro dell’ultima campagna promozionale di MediaWorld, così gli utenti sono liberi e sicuri di poter accedere ad una serie di prodotti da sempre molto richiesti ed interessanti, avendo ugualmente la certezza di spendere molto meno del solito.

Tutti gli ordini non presentano limiti o vincoli particolari, ciò sta a significare che gli utenti possono decidere di recarsi in un qualsiasi punto vendita, ed avere la certezza di poter acquistare i prodotti desiderati (salvo esaurimento delle scorte localmente). In alternativa potete comunque decidere di collegarvi al sito ufficiale, sul quale troverete comunque gli stessi prodotti, ma con la spedizione a domicilio.

MediaWorld, offerte imperdibili con il volantino

La Mobile Mania di MediaWorld fa letteralmente faville e mette a disposizione di tutti una buona selezione di prodotti da acquistare ad occhi chiusi. In prima pagina spicca il Samsung Galaxy S22, modello della serie appena precedente, ma che ancora oggi risulta essere più che valido in termini di prestazioni, con un prezzo che non supera i 699 euro. Volendo puntare ancora più in alto, non possiamo che consigliare l’acquisto di Samsung Galaxy S23+, il cui prezzo è di 1099 euro, oppure di Galaxy S23, che oggi ha un costo di 849 euro.

Gli utenti che invece non fossero disposti a spendere più di 450 euro, potranno mettere le mani su Xiaomi 12 Lite, Oppo A77, Motorola Moto G32, Galaxy A34, Galaxy A53 o anche il buonissimo, ed economico, Galaxy A14. Se volete scoprire le offerte, potete collegarvi anche al sito MediaWorld.