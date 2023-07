WINDTRE ha lanciato delle vantaggiosissime offerte a Giugno 2023 per l’estate e pare che saranno prorogate ulteriormente per le battute estive finali di Agosto 2023. Tutte le offerte, sia per quanto riguarda il mobile che il fisso, erano inizialmente in scadenza a Luglio 2023.

La proroga ora durerà fino al 27 Agosto 2023 salvo cambiamenti per tutte le offerte del portafoglio standard. Ma non solo, perché l’operatore arancione ha anche intenzione di prorogare fino alla stessa data anche le offerte del segmento Business per chi detiene Partita IVA.

WINDTRE, le offerte dell’operatore arancione sono assurde

Fra le offerte principali di WINDTRE ci sono anche quelle lanciate a Giugno 2023, ovvero le Start 5G Summer e Full 5G Summer, oltre che la nuovissima WINDTRE Super 5G per Under 30 e Over 70. Infine, la Call Your Country per chi viene dall’estero. Le prime due offerte sono solo dati e scadranno anche loro il 27 Agosto.

Dunque, fino a questa data, anche tutte le altre promo per quanto riguarda l’acquisto di smartphone a rate, disponibili nei punti vendita dell’operatore, rimarranno invariate, comprese quelle con il meccanismo Reload exChange.

Come detto poc’anzi, dunque, non ci dovrebbe essere alcun tipo di variazione anche per le offerte consumer del segmento di rete fissa; quindi, sarà possibile sottoscrivere le offerte WINDTRE Super Fibra agli attuali costi e condizioni, disponibili nelle tecnologie FTTC e Fibra FTTH.

Inoltre, è importante ricordare che per quanto riguarda la linea fissa, l’operatore ha proposto anche delle offerte in tecnologia Outdoor e riguardano sia coloro che utilizzano la rete 4G e sia chi fa uso della rete 5G.