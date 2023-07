WhatsApp, usa queste app segrete per avere NUOVE funzioni

Con WhatsApp gli utenti stanno scoprendo tantissime novità ultimamente, soprattutto dal punto di vista delle funzionalità. Lo dimostrano tutti gli aggiornamenti che sono arrivati gradualmente nell’ultimo periodo, i quali hanno portato diverse aggiunte importanti. Non ci sono dubbi: ogni utente si sta abituando ad utilizzare WhatsApp quasi come fosse Telegram, visto che ora risulta molto più versatile.

Allo stesso tempo gli utenti non si rendono conto che esistono delle funzionalità che escono fuori dagli schemi, talvolta anche segrete. Queste sono da attribuire ad alcune applicazioni di terze parti da scaricare direttamente dal web, tutto legale e soprattutto gratuito. WhatsApp non permette di utilizzare delle funzioni del genere, per cui per farlo dovete solamente scaricare quello che vi stiamo per raccontare.

WhatsApp: ci sono tre funzionalità molto interessanti che dovete assolutamente conoscere

La prima applicazione da scaricare è Whats Tracker, utilissima per spiare gli utenti in merito agli orari di entrata e di uscita su WhatsApp.

La seconda applicazione che torna sempre molto utile è Unseen. È questo il modo perfetto per non usare troppo i sotterfugi interni a WhatsApp per non passare inosservati. Basterà infatti attivare questa applicazione per ricevere ogni giorno al suo interno tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. Sarà così semplice non essere mai online e soprattutto non aggiornare l’ultimo accesso. Infine poi c’è WAMR, perfetta per conservare i messaggi in modo da recuperarli in ogni momento se qualcuno dovesse cancellarli prima che voi leggiate.

Tutto molto semplice: bisogna solo scaricarle dal web e utilizzarle per beneficiare di alcune feature inedite.